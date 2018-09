Emniyet Müdürü Demir esnafla bir araya geldi

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Ahilik Haftası nedeniyle Çamlaraltı Mahallesi'ndeki işletme sahibi esnaflarla buluştu.

Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Ahilik Haftası nedeniyle Çamlaraltı Mahallesi Pamukkale Üniversitesi kampüsüne yakın civardaki hizmet sektöründe faaliyet yürüten işletme sahipleri ile buluştu. Esnafla sohbet eden Demir, her sorunun polisiye tedbirle çözülemeyeceğini, polisin her yere yetişmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Denizli esnafın çevresindeki sorunlara duyarsız kalmadığını belirten Demir, “Yüz yüze etkileşim çok önemli. Hizmetin yerinde ifası olayı. Toplantı yapmamızın gayesi de o. Toplantılarla bu tür etkileşimler yaparak kentimizin huzur ve güvenliğini hep birlikte sağlamaya çalışıyoruz. Sağ olun, esnafımız sorunları bize anında iletiyor. Yine söylüyorum. Herhangi bir olay karşısında çekinmeden 155'i, 112'yi arayın, biz sizin aramanızdan mutluluk duyuyoruz. Gerekeni anında yapmak bizim işimiz. Hizmet üretmek cezalandırmakla değil, takdirle olur. Yapıcı olmak gerektiği kanaatindeyim. Cezai mantıkla bir yere varamazsın. Her şeyi polisten beklemeyin. Siz de esnaf olarak karşılaştığınız sorunlar karşısında 'Lütfen kardeşim böyle yapma' diye uyarın. Daha sonra bize bize bildirin” dedi.