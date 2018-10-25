Enflasyonla mücadele kampanyasına Denizli'de 119 firma başvurdu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yurt genelinde başlatılan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadelede' kampanyasına 12 günde Denizli'den 119 firmanın başvurduğunu ifade etti.

Denizli ve ilçelerindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsaların yönetim kurulları ortak toplantısı, DTO'nun öncülüğünde Acıpayam'da yapıldı. Toplantıya TOBB Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, başkanlık yaptı. Toplantının açılışında çok sayıda ilçenin oda ve borsa başkanına, yöneticilerine seslenen Başkan Erdoğan, Denizli ile birlikte ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Denizli'nin, ihracata dayalı üretim yapısı ve ihracatçı firmaları sayesinde içinde bulunulan durumun etkisini en aza indirmeyi başardığını vurgulayan Başkan Erdoğan, enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan kampanya ve başvuru sayıları hakkında bilgi verdi. Başkan Erdoğan, "Bu süreçte, Denizli'deki odalar ve borsalar olarak bizler de, Denizlimizin ticari hayatına katkı sağlayacak her türlü girişimde bulunuyoruz. Odalar ve borsalar olarak bizler, gücümüzün elverdiğince, TOBB'un öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'nde, kaynaklarımızın tamamını üyelerimizin kullanımına sunduk. Bu arada, TOBB'un öncülüğünde yürütülen ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadelede En Az Yüzde 10 İndirim' kampanyasına toplu halde katıldık. Kampanyaya sadece Denizli merkezinde 12 günde 119 firma başvurdu. Yine bu tür girişimlerimizden biri niteliğindeki son faaliyetimiz de büyük ilgi gördü" dedi.

"AB'den projemize 5 milyon euro hibe aldık"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Dr. Christian Berger öncülüğünde Denizli'ye yapılan ziyaret hakkında da bilgiler veren Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Berger 22-23 Ekim'de beraberinde ülkemizde görev yapan AB ülkelerinin büyükelçilerinden oluşan kalabalık bir heyetle, bizleri ziyaret etti. Bu büyük buluşmanın ilk damlası, 5 milyon euro hibe oldu. DTO'nun Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi, AB fonlarından faydalandırılması için onaylandı. İnanıyorum ki bu türde temasların artırılması durumunda bu ve benzeri kaynak ve kazançların devamı da gelecektir. 17 büyükelçinin yer aldığı AB Heyeti ve iş alemi mensuplarımızın da katılımıyla, DTO'da geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, konuklarımızı Denizli'miz ve AB ülkeleriyle ilişkilerimizdeki beklentilerimiz hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirdik."