Engelli çocukların dişleri için seferber oldular

Denizli Otizm Derneği'nin davetiyle özel bir eğitim uygulama merkezine gelen Prof. Dr. Ertuğrul Sabah ve ekibi, öğrencilere ve ailelerine, ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi. Muayeneleri yapılan 90 çocuğa koruyucu ve acil diş hekimliği hizmetleri dolgu, çekim ve diş temizliği sunuldu.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, diş tedavisini engelli ve yoksul hastaların ayağına götürmeye devam ediyor. Seyyar kliniklerle, diş hekimleri ve gönüllülerden oluşan bir ekiple bugüne kadar Türkiye içinde yaklaşık 100 bin kilometre yol yapan Sabah, 85 binin üzerinde engelli ve yatılı ilköğretim bölge okulu çocuğunun diş tarama ve tedavisini gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1977 yılında mezun olduktan sonra Almanya'da engelli çocukların diş tedavileri konusunda çalışan Sabah, engelli çocuklara yönelik diş bakımı ve tedavi hizmetlerini, 2001 yılında meslektaşlarıyla kurduğu, Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği çatısı altında sürdürüyor. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Katip Çelebi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ege Diş Hekimliği Fakültesi ortak protokolü kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Hastaların ağız ve diş muayenelerini yapmak için tam donanımlı seyyar diş hekimliği üniteleri geliştirdiklerini ifade eden Ertuğrul Sabah, ‘'Modern bir diş tedavi merkezinde bulunması gereken ekipmana sahibiz. Gezici tedavi ünitemizle dolgu, diş çekimi, diş temizliği ve basit cerrahi müdahaleler de yapabiliriz. Bütün faaliyetlerimizi gönüllülerimizle birlikte ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Denizli'de bulunan 90 çocuğumuzun diş bakımı ve tedavisini gerçekleştirdik. Bütün engelli çocuklarımızın dişlerine bakıp, tedavi etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.