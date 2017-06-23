Engelli Mert Can’ın hedefi üniversite

Açık Öğretim Lisesinde okuyan Mert Can, üniversite okuyup meslek sahibi olmak istiyor.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Ramazan ziyareti kapsamında Demir ailesini ziyaret ederek iftarını açtı. Burada ailenin sorunlarını dinleyen Başkan Özbaş, ailenin doğuştan engelli genci 21 Mert Can Demir’in üniversite hayalini dinledi.

"Hedefim üniversiteyi bitirmek"

Trafo Mahallesinde ikamet eden aileyle bir araya gelen Başkan Özbaş, Ramazan ayı boyunca iftarını kaçırmayan spastik engelli Mert Can’la sohbet etti. Her gün neler yaptığını anlatan Demir, okumayı çok sevdiğini söyledi. Demir, "Açık Öğretim’den ortaokulu bitirdim. Şimdi ise lise eğitimimi devam ettiriyorum. Hedefim üniversiteyi kazanarak eğitimimi en üst düzeye çıkarmak, çalışmak kendi paramı kazanmak" dedi.

Oğlunun sınavlara üç gözlemci ile girdiğini belirten Anne Fatma Demir "Bir gözlemci soruları okuyor, diğeri işaretliyor bir diğeri ise gözlem yapıyor. Mert Can 6. sınıftayken yaşı büyük olduğu için okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Okuldan ayrılış Mert Can’ı çok üzdü, çok yıktı. Çünkü arkadaşlarını, okulunu çok seviyordu. Okulunda arkadaşları Mert Can’ın üzerine titriyordu. Mert Can okumayı bırakmadı. Açık öğretime yazılarak ortaokul diplomasını aldı. Şimdi lise eğitimi alıyor. İnşallah hedefindeki üniversiteyi de kazanacak benim oğlum. İnanıyorum" diye konuştu.

"Mert Can’ın azmi birçok engelliye umut oluyor"

Mert Can’ın azmi karşısında büyük gurur duyduğunu ve birçok engelli vatandaşa umut olacağını ifade eden Başkan Özbaş, "Hayata karşı büyük bir azim sergileyen Mert Can kardeşim ise o güzel hayat hikayelerin birini temsil ediyor artık. Spastik engelli oluşunu hayatına dahil etmemiş, azimle okumaya devam etmiş. Mert Can kardeşimi kutlarım. Hayatında başarılar dilerken asla onu yalnız bırakmayacağımızı da sözlerime eklemek istiyorum" diye konuştu.