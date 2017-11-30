Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ağustos’taki Denizli Valiliği ziyareti sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, engelli rampası olmaması nedeniyle tekerlekli sandalye ile valiliğin protokol girişindeki merdivenlerden Cumhurbaşkanının korumaları tarafından taşındı. O anlar kameralara yansırken Denizli Valiliği protokol girişine yaptığı engelli asansörü ile problemi çözdü. Görme engelli vatandaşların bina içerisinde daha rahat dolaşması için de giriş yerleşim panosuna ve tabelalara kabartma yazılar konuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, engelli vatandaşların valilik içinde daha rahat ve güvenli bir şekilde işlerini yapabilmeleri ve ulaşımlarının sağlanması amacıyla yönlendirme bantları yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görme engelli vatandaşlarımız için ayrıca bina içinde bulunan birim müdürlükleri yönlendirme levhalarına kabartma alfabesi ile yönlendirme yazıları yazıldı. Bedensel engelli vatandaşlarımız için Valiliğin üç giriş kapısının ikisinde bulunan engelli rampasının yanı sıra, ana protokol giriş kapısına da engelli vatandaşlarımızın binaya daha rahat girebilmeleri için asansör yaptırıldı. Engelli vatandaşlarımızın başta Nüfus Müdürlüğü olmak üzere valilikteki tüm birim müdürlüklerine ulaşımlarının sorunsuz ve onlara en uygun şekilde yardımcı olunabilmesi için bu uygulamaları hızla hayata geçirdik."

19 Ağustos’ta AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclis toplantısı öncesi valiliği ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Hasan Karahan, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ve il müdürleri tarafından karışlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamaya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un tekerlekli sandalyesi ise, valiliğin protokol girişinde engelli merdiveninin olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanının korumaları tarafından taşındı. Yürümekte zorluk çeken ve tekerlekli sandalye kullanan Abalıoğlu’nun sandalyesi de torunu ve Cumhurbaşkanı karşılama ekibinden bir kişinin yardımıyla merdivenlerden çıkarıldı.