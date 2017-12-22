Engelli vatandaşlara meslek edindirecek merkez

Merkezefendi Belediyesi’nin ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımı devam ediyor. Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gümüşçay Mahallesi’nde yapımı sürdürülen ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemenin ardından Subaşıoğlu, “Engelli kardeşlerimiz için bölgenin ilk ve tek sosyal tesisi niteliği taşıyan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ ile engelleri bir nebze de olsa ortadan kaldıracağız. Engelli vatandaşlarımızın vakit geçireceği ve sosyalleşeceği bu merkezde kendilerine kuaförlükten halıcılığa, mobilyacılıktan otelciliğe, ahşap boyamadan tekstile kadar birçok alanda mesleki eğitim imkânı vereceğiz. Bir an önce vatandaşlarımıza bu hizmeti verebilmek için tüm hızımızla çalışıyoruz. ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kayıt olmayan vatandaşlarımız 29 Aralık Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilirler” dedi. Engelli vatandaşların yanı sıra ailelerinin de faydalanabileceği tesis için vatandaşlar, Merkezefendi Belediyesi’ne müracaat edecek. 29 Aralık Cuma günü sona erecek olan kayıtlar için 444 8 662 numaralı telefondan ya da www.merkezefendi.bel.tr internet adresinden detaylı bilgi alınabilecek.