Engelliler çalıştayı sona erdi

Denizli’de, Engellilerin toplumsal entegrasyonu ve engellilere yönelik toplumda empati oluşturma projesi kapsamında düzenlenen çalıştay tamamlandı.

Denizli’de engellilerin toplumsal hayata daha fazla entegresini sağlamak ve sosyal hayatta yer alması için yapılan çalışmalar kapsamında çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Doç. Dr. Handan Kumaş, engelli dernekleri temsilcileri katıldı.

Engellilere yönelik farkındalık artırmak ve toplumsal engellilere yönelik empati oluşturmanın hedeflendiği projeyi Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve Pamukkale Üniversitesi destekliyor.

Program şehitlere saygı ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kadriye Sözer, yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

Daha sonra Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, engellilerin insan kaynakları, istihdam ve sosyal güvenlik hakları konusunda bir sunum anlattı. Engellilerin çalışma hayatı içinde yer alması gerektiğini belirten Karadeniz, onlar için masraftan kaçındığı için düzenlemeler yapılmadığını söyledi. Engellilerin ulaşım konusunda çok sıkıntı çektiğini aktaran Karadeniz, sosyal hayat içinde engellilerin yer alması için entegrasyonların mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.

Ardından Doç. Dr. Handan Kumaş, engellilerin eğitim hayatından ne zorluklar çektiği ve yapılması gereken çözümleri anlattı. Kumaş, eğitim kitaplarının içinde engellilerin de yer alması gerektiğini, müftülüklerin camilerde düzenlemeye gitmeleri gerektiğini belirtti.

Çalıştay yapılan sunumlarla sona erdi