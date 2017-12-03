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03 Aralık 2017 16:11

Engelliler Günü’nü güvercin uçurarak kutladılar

Denizli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, bedensel engelliler doğaya kendi elleriyle güvercin bıraktılar.

Engelliler Günü’nü güvercin uçurarak kutladılar

03 Aralık 2017 16:11


Denizli Güvercin Dernekleri tarafından Denizli Valiliği önünde 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısı ile bine yakın güvercin salındı. Tekerlikli sandalyeleri ile etkinliğe katılan engelli vatandaşlar aileleri ile birlikte güvercinleri sevdikten sonra doğaya saldı. Güvercinler ile ilk defa bu kadar yakından temas eden engelli vatandaşlar, güvercinleri serbest bırakmanın heyecanını da yaşadılar.


Duygusal bir etkinlik olduğunu belirten Denizli İşitme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Çelebioğlu, güvercin salım etkinliğinden dolayı dernek üyelerine teşekkür etti. Çelebioğlu "Bizi çok etkileyen bir etkinlik, Türkiye’de ilk proje. STK temsilcisi olarak onurlandım, gururlandım" dedi.


Güvercin Dernekleri adına konuşan Denizli Güvercin Yetiştiricileri Dernek Başkanı Sırrı Yıldırım, "3 Aralık Dünya Engelli Günü’nde Denizli Güvercin Derneği ve Denizli Güvercin Yetiştiricileri Derneği olarak, engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Bu özel ve güzel günlerinde yanlarında olduğumuzu da bu etkinlik ile göstermek istedik" diye konuştu.


Etkinlikte engellilere güvercinler verilerek doğaya salması istendi.


Güvercin salımı katılanların "Birlik ve beraberlik için. Dostluk ve kardeşlik için. Engelsiz bir dünya için" sloganının hep birlikte söylenmesi ile gerçekleştirildi.




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