Pamukkale Belediyesi ve İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirilecek “Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor” projesiyle, engelli vatandaşların istihdamı sağlanacak.

İlçede hayata geçirdiği projelerle öncülük eden Pamukkale Belediyesi Denizli’de bir ilke daha imza atarak, engelli vatandaşların hem eğitimi hem de üretken olması noktasından önemli bir projeyi başlattı. Denizli’de yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen Pamukkale adını her platformda duyurmayı başaran, Denizli’de ve hatta Türkiye’de ilçe belediyeler arasında öncü belediye olan Pamukkale Belediyesi, her yeni proje ile başarı grafiğini daha yükseltiyor. Sağlıktan, eğitime, spordan, güvenliğe; turizmden, sosyal belediyeciliğe öncü projelere imza atan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İŞKUR Denizli İl Müdürlüğü işbirliği ile “Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor” projesinin protokolünü imzaladık. Pamukkale Belediyesi tarafından 2018 yılı 1. dönem Engelli ve Eski hükümlülere Yönelik Proje Hibe Desteği-Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri- kapsamında hazırlanan bu iki proje Denizli tarihinde İŞKUR ile proje yapan ilk belediye unvanını Pamukkale Belediyesi’ne de kazandırmış oldu.

“Engellilerin üretecekleri ürünlerin geliri onlara geri dönecek”

Başkan Gürlesin, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Pamukkale Belediyesinin halka dokunması anlamında çalışmalara devam ettiğini ifade etti. Projenin önemine dikkat çeken Gürlesin, engellilerin hem üretime katkı vermeleri hem de rehabilite edilmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Pamukkale Belediyesi olarak farklı çalışmalarla, halkın gönlüne dokunan, geleceğe yatırım olan projelere imza attıklarını belirten Başkan Gürlesin, proje kapsamında “Engelsiz Hediyelik Eşya Üretim Atölyesinde” bedensel engelli vatandaşlara 3 ay, işitme engelli vatandaşlara da 4 ay eğitim vereceklerini kaydederek,

“Alacakları kurslar esnasında ve sonrasında üretecekleri turistik ve hediyelik eşyalar belediyemize ait Pamukkale Natural Parkta satılacak ve geliri her bir ürünü üreten engelliye kalacaktır. Bu bağlamda ortopedik engelli bireylerin meslek sahibi olmaları amaçlanırken bir yandan da turizme katkı sağlamaları, yeni ürünler ortaya koyarak şehrimizi tanıtıcı materyalleri geliştirmeleri düşünülmektedir.

Başvurular 16-23 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Başkan Gürlesin, kursa katılacak engelli bireylerin başvurularının 16 -23 Mayıs 2018 tarihleri arasında Pamukkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından alınacağını ve 30 gün içerisinde de kursların başlayacağını bildirdi. Proje kapsamında kurs almak isteyen engelli bireylerde aranan koşullar ise En az yüzde 40 engele sahip olduğuna dair Resmi Engelli Raporu, emekli olmama, örgün eğitim kurumunda halen öğrenci olmamak en az 15 yaşını tamamlamış olması gerektiği ifade edildi.