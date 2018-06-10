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10 Haziran 2018 17:12

Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ile İnce’nin terörle mücadele konusunda bir söylemleri yok"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin terörle mücadele konusunda bir söylemlerinin olmadığını belirterek, "Onların böyle bir derdi yok ki.

Erdoğan:

10 Haziran 2018 17:12

Teröristlerin destekledikleri ile Ankara’dan, İstanbul’a yürümediler mi? Siyasette terörist başı olan zatı cezaevinde ziyaret eden Bay Muharrem değil mi?" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Denizli’de vatandaşlara seslendi. Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı’nda gerçekleştirilen mitinge binlerce vatandaş katıldı. Konuşmasında Kılıçdaroğlu ve İnce’ye yüklenen Erdoğan, "Ülkemizi ve geleceğimizi bugün bulunduğu seviyeye getirmek için hep birlikte çok çalıştık çok emek verdik çok ter döktük. Yeri geldi teröristlerin yeri darbecilerin saldırılarına maruz kaldık. Bu Bay Kemal’den, Bay Muharrem’den terörle mücadele ile ilgili bir söz duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok ki. Teröristlerin destekledikleri ile Ankara’dan, İstanbul’a yürümediler mi? Siyasette terörist başı olan zatı cezaevinde ziyaret eden Bay Muharrem değil mi? 53 tane evladımızın, Kürt kardeşimizin Diyarbakır’da ölümüne neden olan bu değil mi? Onu ziyaret ediyor ya. PKK ile bunlar iş birliği halinde değil mi? Zaten PKK bunların örgütü değil mi? Ama onu gidip cezaevinde ziyaret eden Bay Muharrem hangi yüzle benim milletimin karşısına çıkıyor? Bunlara gereken dersi 24 Haziran da vermeye hazır mıyız?" dedi.



"İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak"


Erdoğan AK Parti ve kendisine seçimlerde destek isteyerek şunları söyledi:


"Siyasetimizden, ekonomimizden üzerine titrediğimiz ne varsa hepsini hedef aldılar. Şimdi birileri çıktı ülkemizin ve Denizlimizin ne kadar kazanımı varsa hepsine de gözlerini diktiler. Benim milletim buna izin verir mi? Denizli istikrarın bozulmasına izin verir mi? Denizli bu seçimlerde tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 24 Haziran da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığın da şahsımı, mecliste AK Parti’yi destekliyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak" diye konuştu.



"Sen eğer birinci çıkamazsan sen istifa edecek misin?"


Erdoğan, daha sonra İnce’nin geçtiğimiz yıllarda TBMM’de düzenlediği bir basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun eleştirdiği ve seçimlerde başarısız olduğu için kendisini istifaya davet ettiği görüntüleri izleterek, "Sen eğer birinci çıkamazsan sen istifa edecek misin? Değil mi soralım. Amam Allah’ın izni ile benim milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz ister mi? Benim milletim hizmet siyasetinden yanadır" dedi.




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