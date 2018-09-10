Eren günü etkinliklerinde silahlar susmadı

Denizli'nin Beyağaç İlçesi Kartal Gölü ve Eren yeri arasında yapılan geleneksel Eren Günü etkinliklerinde, mezar ziyaretinde dua eden vatandaşlar silah sesleri arasında ziyaretlerini gerçekleştirdi. Beyağaç Belediyesi de geçtiğimiz yıl yaşanan aynı olaylar sebebiyle 1994 yılından buyana düzenlediği etkinliğe ilk kez katılmadı.

Denizli'nin Beyağaç İlçesi Kartal Gölü ve Eren Yaylası arasında gerçekleştiren Eren Günü etkinliklerinde vatandaşların Kartal Gölü ve Eren Yaylasında silah atmaları tepkilere yol açtı. Bu yıl gerçekleştirilen etkinliklerde Beyağaç Belediyesi silah atanların sayısında her geçen yıl artış olduğundan dolayı bu yıl ki etkinliklere katılmadı.

Az sayıda vatandaşın katıldığı Eren Günü etkinliklerinde gece 2 bin metre yükseklikteki Kartal Gölünde kamp yapan vatandaşlar gece geç vakitlerine kadar silahla havaya ateş etti. Sabaha karşı Kartal Gölü'nden Eren Yaylasına 3 kilometre yürüyen bazı vatandaşlar da yolda da silah atmaya devam etti. Yaylada da silah sesleri devam ederken, Çiçek Baba olarak da bilinen Eren Baba mezarında dua eden, namaz kılan vatandaşlar silah sesleri altında dualarını etmek zorunda kaldı.

Kaynağı Orta Asya kurgan mezarları kültürüne dayanan ve bu kültürün devamı niteliğinde olan Eren Günü etkinliğinde, bir gün önce Kaltal Gölü bölgesine çıkılıp burada kurulan çadırlarda konaklama ve çadır ziyaretleri yapılıyor. Ertesi sabah şafak vakti Eren Dede Türbesi ziyareti yapıldıktan sonra dualar okunup, dilekler tutuluyor. Etkinlik hayvan kesilip, pişirilip yenmesiyle etkinlik son buluyor. Eren Günü 1994 yılından bu yana Beyağaç Belediyesi'nde festival olarak yürütülüyor.