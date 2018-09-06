Eşini elleriyle boğarak öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, eşi ile henüz 18 gün önce evlenen Ö.K.’nin eşini maddi sıkıntılardan dolayı çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ö.K. (24) isimli şahıs önceki gece geç saatlerde geldiği evinde eşi Makbule K. (24) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K., eşini elleri ile boğarak öldürdükten sonra ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ö.K.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıkarken, şahsın eşi ile maddi sıkıntılar yüzünden tartıştığı ve sonrasında da eşini öldürdüğünü söylediği öne sürüldü. Çiftin önceki aylarda nikah yaptığı, 18 Ağustos günü Aydın’ın Nazilli ilçesinde düğünlerini yaptığı öğrenildi. Çiftin önceki dönemlerde de tartıştıkları ve kavga ettikleri öğrenildi. Makbule K.’nin eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve Ö.K.’nin bu yüzden 3 ay evden uzaklaştırma aldığı fakat çiftin bu karara rağmen birlikte yaşadıkları belirtildi. Makbule K.’ye ayrıca 6 ay süreli olarak da çağırmalı koruma verildiği öğrenildi. Ö.K.’nin ifadesinden eşini öldürdüğü gece birlikte alkol aldıklarını ve kendisinin inşaatta çalıştığı için maddi sorunlar yaşadıklarını söylediği belirtildi. Ö.K., eşinin ise kendisine olay gecesi ‘ben senden daha fazla para kazanırım’ diyerek küfredip ve kendisini tahrik ettiğini söylediği öne sürüldü. Cinayeti bu yüzden işlediğini belirten Ö.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.