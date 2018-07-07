Eskort operasyonunda 8 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Denizli’de polis, eskort sitelerindeki kadınlarla birlikte olmak için sitelerde ve sosyal medya hesaplarında yazan cep telefonunu arayan çok sayıda kişinin, çetenin banka hesabına para yatırdığını ancak kadınların buluşmaya gelmeyerek para yatıran kişileri dolandırdığını tespit etti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette siteler açarak ilişki için ilan veren ve kendilerini arayan vatandaşları dolandıran çete üyelerini yakalamak için 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda polis, şüphelilerin belirtilen telefondan kendilerini arayanları kadınlarla konuşturduğunu, randevu almak isteyen kişilerden, önce verdikleri hesap numarasına para yatırmalarını istediğini, parayı aldıktan sonra iletişimi kestiğini belirledi. Polis, şüphelilerin bu yolla yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 10’u kadın, 26 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınların arasında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu, telefon görüşmelerini bu kişilerin yaptığı belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün, organize suç örgütü kurmak ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 26 kişiden, Yıldırım Akın, Burak Başyiğit, Baki Kama, Gökhan Çalış, Ender Demir, Ramazan Karaduman, Emine Özdoğan ve Raziye Örnak tutuklandı.

18 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.