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16 Mayıs 2018 16:21

ESLP Çalıştayı PAÜ’de yapıldı

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) Avrupa Spor Liderliği Programı’nın (ESLP) ilk çalıştayı yapıldı.

ESLP Çalıştayı PAÜ’de yapıldı

16 Mayıs 2018 16:21


Çeşitli fakültelerden spor lideri olmaya gönüllü öğrencilerin katıldığı çalıştay Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özgür Mülazımoğlu Ballı, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İlgar ve Dr. Öğr. Üyesi Y. Aytül Dağlı Ekmekçi yönetiminde spor liderlerinde var olan yetenekler, spora katılımı engelleyen ve teşvik eden unsurları belirleme, sportif aktivite planlamasıyla ilgili kişisel ve mesleki gereksinimler konularında bilgiler verilerek, grup çalışmaları gerçekleştirildi.


Konu ile ilgili ikinci çalıştayın ise 2018 yılı Ekim ayında düzenlenecek.




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