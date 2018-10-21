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Evi yakan şahıs annesi şikayetçi olunca tutuklandı

Denizli’de annesi ile yaşadığı evi yaktığı iddia edilen genç tutuklandı.

Denizli'de annesi ile yaşadığı evi yaktığı iddia edilen genç tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi 1270 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ümit A., (31) para meselesi yüzünden tartıştığı 65 yaşındaki annesi Feride A.'nın evini yaktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelince talihsiz kadın sokakta kaldı. Feride A.'nın durumuna sessiz kalmayan komşuları ise kadını yanlarına alarak evlerinde misafir etmeye başladı.


Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ümit A., ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, mahalle sakinlerinden Yücel Suvan, Ümit A. için birçok yere girişimde bulunulduğu ancak herhangi bir sonuç alınamadığını öne sürerek, annesini de sürekli evi yakmakla tehdit ettiğini söyledi.

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