Evi yanan yaşlı kadın kömürlükte yaşam mücadelesi veriyor

Acıpayam’a bağlı Güney Mahallesi’nde tek başına babasından kalan evde yaşayan ve geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evsiz kalan 80 yaşındaki Fatma Dağ, yanan evinin yanında bulunan kömürlükte yaşamak zorunda kaldı. Nisan ayında çıkan yangınla evinin tamamen yandığını ve evsiz kaldığını belirten Dağ, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

"Yangından geriye hiçbir şey kalmadı"

Dağ, "Evimde otururken diğer odaya gittim ve geri geldiğimde henüz bilmediğim bir nedenden dolayı pencerede bulunan perdeler bir anda alev almış. Alevler bir anda büyüdü ve evin tamamını sardı. Ben de dumandan etkilendim ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Geri döndüğümde babamdan kalan ev ve yanında bulunan küçük bir ev daha vardı o da yanmış. Kısacası geriye hiç bir şey kalmamış" dedi.

"Kömürlükte yaşamak zorunda kaldım"

Yangının ardından evsiz kalan ve yanan evinin yanında bulunan kömürlükte yaşamak zorunda kalan Fatma Dağ, "Yapacak bir şeyim yok. Param da yok yeni bir ev yaptırıp içerisinde yaşasam. Mecbur kaldığım için kömürlükte yaşamak zorunda kaldım. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Devlet yetkililerimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.