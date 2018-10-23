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Evin bahçesinde 4 ton sahte içki ele geçirildi

Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri bir evin bahçesinde plastik variller içinde yaklaşık 4 ton sahte şarap ele geçirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri bir evin bahçesinde plastik variller içinde yaklaşık 4 ton sahte şarap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Karabedirler Mahallesi'nde sahte şarap yapıldığı yönünde istihbarat bilgisi alan Çivril Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler H.M. nin evine operasyon düzenledi. Savcılıktan alınan izinler doğrultusunda evde yapılan araştırmalar sonucunda plastik variller içinde yaklaşık 4 ton şarap ele geçirildi. Ev sahibi H.M. gözaltına alınken, 4 ton şarap imha edildi. H.M. alınan ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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