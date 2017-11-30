Evlerinde darp edilen yaşlı çift kabus gecesini anlattı

Kaçarken kaza yapan gaspçılar aracı bırakıp kayıplara karıştı. Olayın şokunu atlatamayan çift, şüphelilerin bulunmasını istiyor.

Olay, Salı gecesi Çardak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi, 03.30 sıralarında 80 yaşındaki Şakir ve Sadiye Şengül çiftinin evine pencereden girdi. Uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen şahıslar, yaşlı çiftin yatak odasına girerek onları darp etmeye başladı. Gaspçılar, yaşlı çifte ait değerli eşyaların bulunduğu sandığın anahtarını almak istedi. Ancak darp edilen Sadiye Şengül yere yığılınca panikleyen gaspçılar, yaşlı çiftin üzerindeki paraları çalarak, geldikleri araçla kaçmaya başladı.

Gaspçılar, kaçtıkları otomobille ilçe çıkışında kaza yaptı. Hafif yaralanan 3 gaspçı, olay yerinden kaçtı.

Yüzlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şakir ve Sadiye Şengül çifti, durumu jandarmaya bildirdi. Yaşlı çift eve gelen ambulansla önce Çardak Devlet Hastanesine ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu.

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, Ç.A. isimli bir şüpheliyi yakaladı. Ç.A.’nın sorgusu sürerken ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"Deprem oldu sandım"

Gasp edilen 80 yaşındaki çift, olayın şokunu hala üzerlerinden atamazken, uğradıkları saldırı esnasında deprem olduğunu sandıklarını söyledi. Yaşlı çiftin gözleri ve yüzlerinde darbeler sonucu morluklar oluştu. Çift gaspçıların yakalanıp adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Uyurken saldırganların birden kendilerine saldırdığını belirten Şakir Şengül, "Gece eşimle uyurken, birden tepemize çöktüler, deprem oldu sandım. Mutfaktan girmişler, yattığımız odaya gelip, üstümüze çullandılar. Uyuyorduk, yediğimiz dayakla uyandık. Bizden para ya da bir şey istemediler. Pantolonun cebindeki 350 lirayı almışlar, çelik kasanın anahtarını bulamamışlar, biz bağırınca kaçtılar. Kimseyle düşmanlığımız yok, hep iyilik yaptık. Bize bunları yapanların yakalanmasını ve cezalarını çekmesini istiyoruz" dedi.

Saldırganların yakalanmasını isteyen Sadiye Şengül ise, "Karanlık nedeniyle hiçbir şey görmedik. Yüzümüze sürekli yumruk attılar. Yediğimiz dayakla uyandık. Yüzlerini gizlemişler, görmedik. Ben de birisine tırnak attım ama yaraladım mı bilmiyorum. Allahlarından bulsunlar. Bir an önce bulunup cezalandırılsınlar" ifadelerini kullandı.