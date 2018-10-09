Farklı gelişim gösteren annelere iletişim anlatıldı

Denizli Otizm Derneği kurucu üyeleri arasında yer alan ve kendisi de otizmli bir çocuk annesi olan iletişim fakültesi mezunu Dudu Karaman Dinç, özel bir anaokulundaki velilerle bir araya geldi. Farklı gelişim gösteren bir çocuk sahibi olmanın olumlu yönlerine odaklanmak gerektiğini ifade eden Karaman Dinç, bu sürecin hem aileler hem de çocuklar için geliştirici olabileceğinden bahsetti.

Hayatta insanın başına ne geldiğinden çok başına gelenlere verdiği tepkilerin belirleyici olduğunu ifade eden Dinç, ‘'Bardağın dolu tarafına bakmak gerekiyor. Uçaklarda olası bir kaza anında önce maskeyi kendinize sonra çocuğunuza takın derler. Çünkü ancak biz iyi olursak çocuklarımız da daha iyi olur. Farklı gelişim gösteren bir çocuk sahibi olmak çocuğunuzun ya da sizin suçunuz değildir. Lütfen bir suçlu aramayın. Durumu bir talihsizlik gibi algılamayın. Kendini gerçekleştirmek çocuğunuzun da en doğal hakkı. Önce kendinize sonra da ailenin bütününe odaklandığınızda daha mutlu bir hayatınız olur. Uzun ve zorlu bir yolda yürüyorsunuz ama bu yolda yalnız kalmamak için yapmanız gerekenler var. Farklı gelişim gösteren çocuk sahibi olmanız sizi diğer insanlardan üstün kılmaz. Empati beklerken empati yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize olduğu kadar başkalarının fikirlerine ve duygularına da değer verin. İletişimde başarının birinci koşulu samimiyettir. Hem kendinize hem de başkalarına karşı samimi olun. Süper kahraman olmanız gerekmiyor. Eşinizle, çocuklarınızla, aile çevrenizle, arkadaşlarınızla ve farklı gelişim gösteren çocuklarınızın öğretmenleriyle iletişim kurarken yargılamak yerine anlamaya çalışın. İletişim kanallarını kapatmayın. Suçlayıcı bir dil kullanmak iletişim yollarını kapatır ve bir karşı taraf oluşturur. O zaman da karşınızdaki insan sizi anlamaya çalışmak yerine kendini savunmaya geçer. Karşı bir taraf oluşturacak ortam oluşturmak yerine aynı hedefe ilerlemek için müttefikler edinmek için çaba gösterin. Bunun için de işbirliğine açık olmak ve nezaket kurallarına uymak çok önemlidir” diye konuştu.