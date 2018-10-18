Fatih Mahallesinde caddeler yenilendi

Pamukkale Belediyesi'nin devam eden üst yapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 16 bin nüfuslu Fatih Mahallesi sınırları içinde yer alan Şehit Jandarma Çavuş Eyüp Kepenek ile Şehit Er Ali Taşöz caddelerinde çalışmalar tamamlanarak kullanıma açıldı.

Pamukkale Belediyesi, altyapısı tamamlanan Fatih Mahallesinde çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda YSE kavşağından Ankara asfaltına gidişi sağlayan Şehit Yılmaz Bakan Caddesi'ne bağlanan Şehit Jandarma Çavuş Eyüp Kepenek Caddesi ile Şehit Er Ali Taşöz caddelerinde çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 2 ayda tamamlanması planlanan bin 350 metre uzunluğundaki bu caddelerde tüm çalışmalar yaklaşık 1 ayda tamamlanırken 2 bin 250 ton asfaltın 15 bin 300 metrekarelik alana uygulandığı üst yapı çalışmaları sırasında 6 bin 850 metrekare travertenin kaldırımlara döşendiği bildirildi. Çalışmalarına hız kazandırılan Şehit Jandarma Çavuş Eyüp Kepenek Caddesi ile Şehit Er Ali Taşöz Caddesi'nin de vatandaşların kullanımına açılığı belirtildi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, göreve geldikleri günden bu yana ilçe halkı için önemli projelere imza attıklarını belerterek, “Pamukkale'nin vizyonuna uygun bir çok proje ürettik. Bazıları hayata geçip vatandaşların hizmetine sunuldu. Bazı projelerimiz de devam ediyor. Bunun yanında altyapısı tamamlanan mahallelerde de üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Biz en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp cadde ve sokaklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. O yüzden 2 ayda bitmesi ön görülen yerleri 1.5 ayda bazen de 1 ayda tamamlıyoruz. Amacımız halkımızın bu çalışmalar yüzünden mağduriyet yaşamaması. Yaptığımız tüm çalışmalar Pamukkale halkının mutluluğu için. Fatih Mahallesi yaklaşık 16 bin vatandaşımızın yaşadığı en büyük üçüncü mahallemiz. Bu mahallede bulunan Şehit Jandarma Çavuş Eyüp Kepenek Caddesi ile Şehit Er Ali Taşöz caddelerindeki çalışmalarımız sona erdi. Yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Biz Pamukkale için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.