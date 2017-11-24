Felçli genç, robotik cerrahi yöntemiyle ayağa kalktı

Denizli’de yaşayan evli Celal Dilbaz’a, doktorlar, geçirdiği iş kazasının ardından bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Umudunu kaybetmeyen Dilbaz, çeşitli hastane ve merkezlerde uzun süre tedavi gördü. Dilbaz, daha sonra tavsiye üzerine, Pamukkale ilçesi Karahayıt’ta bulunan Nobel Tıp Merkezine başvurarak, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren robotik rehabilitasyon, havuz içi terapi, peloidoterapi, birebir rehabilitasyon tedavileri almaya başladı. Bir yılı aşkın süredir Nobel Tıp Merkezi’nde tedavi gören Dilbaz, aldığı destekle ayağa kalkmayı başardı ve adım adım yürümeye başladı.

Dilbaz’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten doktorları, tedavinin sürdüğünü ve ayakta kalma süresinin daha da uzayacağını bildirdi.