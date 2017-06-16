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16 Haziran 2017 14:03

Fenerbahçe Denizli Platformu bir okula kütüphane açacak

Denizli Fenerbahçeliler Platformu tarafından, 81 ile 81 kütüphane projesi çerçevesinde Denizli’den bir okula kütüphane kurulacak.

Fenerbahçe Denizli Platformu bir okula kütüphane açacak

16 Haziran 2017 14:03


Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Denizli Fenerbahçeliler Platformu, Denizli’de bir okula kütüphane kuracak. 81 ilde 81 kütüphane projesi kapsamında düzenlenecek iftar programında kütüphane için üyelerden sosyal sorumluluk projesine destek verilmesi istenecek. Denizli Fenerbahçeliler Platformu Başkanı Emrah Tünay, alınan karar ile bu yıl ki iftar yemeğinin geliri ile bir okula kütüphane yapılması planlandığını söyledi.


Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülüp okul belirleneceğini belirten Başkanı Tünay, “Değerli renktaşlarımızla, Denizli Fenerbahçeliler Platformu olarak geleneksel hale getirmek istediğimiz bir iftar yemeğine davet ediyoruz. 20 Haziran Salı günü PASVAK aşevinde düzenleyeceğimiz iftar yemeğine katılacak herkes aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine de destek vermiş olacaktır. Denizli’de bir okulda 81 ilde, 81 kütüphane projesi kapsamında Fenerbahçe Kütüphanesi kurulacaktır. Siz Değerli arkadaşlarımızı ve çevrenizdeki herkesi bekliyoruz” diye belirtti.




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