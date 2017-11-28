FETÖ mensuplarının yurt dışına kaçışlarını sağlayan şebekeye operasyon

Gaybubet evlerinin sorumlusu olan M.S’nin örgütün aranan mensuplarının yurt dışına kaçışlarını sağladığı iddia edildi.

Denizli’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, elde edilen istihbarat çalışmaları sonucunda örgütün kentte halen aktif olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Örgütün Denizli’deki “gaybubet evleri” sorumlusu olduğu ve örgütün aranan mensuplarının yurt dışına kaçışlarını düzenlediği tespit edilen M.S. ve firari FETÖ üyelerinin saklandığı 6 hücre evi belirleyen ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ’gaybubet evleri’ sorumlusu olduğu belirlenen M.S. ile FETÖ/PDY terör örgütünün sözde ’Aydın il imamı’, ’Balıkesir eğitim danışmanı’ ve sözde ’Erzurum bölge imamı’ olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette sorguları biten M.S. ile sahte kimlikli 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme, hediye paketleri, örgütsel doküman, zarflar içinde yüklü miktarda ABD doları ile Türk lirası, 5 pasaport ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirdi.