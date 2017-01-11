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11 Ocak 2017 17:11

FETÖ’den gözaltına alınıp serbest bırakılan Denizlili iş adamı konuştu

FETÖ’den gözaltına alınıp serbest bırakılan Denizlili iş adamı konuştu

11 Ocak 2017 17:11

Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra İstanbul’da ifadesi alınarak serbest bırakılan Denizlili iş adamı Zafer Katrancı, basın toplantısı düzenledi.
Türkiye genelinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığını belirten ve bir dönem Denizlispor Başkanlığı yapan Ozanteks sahibi Zafer Katrancı, ev tekstili ürünlerinde geçmişte kullandığı bir desen için satın alınan Caillou çizgi film karakteri telif hakkının ticari işleminden dolayı ifadeye çağrıldığını belirtti. Bundan sonra daha da dikkatli olacaklarını belirten Katrancı, zaten tüm ödemelerinin banka üzerinden yaptıklarını, bunu da savcılıkta ispat ettikten sonra da serbest bırakıldıklarını ifade etti.
Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonunda basının karşısında soruları cevaplayan iş adamı Katrancı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak konuşmasına başladı. FETÖ/PDY ile herhangi bir alakasının olmadığını ileri süren Katrancı, 44 yıllık geçmişe sahip Ozanteks Şirketler Grubunun her türlü ticari işlemlerini yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirdiğini ve telif hakkı ödemesini de bu çerçevede yaptığını anlattığını söyledi. Katrancı, "Türkiye genelinde kapsamlı olarak FETÖ/PDY soruşturulması yürütülmektedir. Bu kapsamda ev tekstili ürünlerinde geçmişte kullandığımız bir desen için telif hakkını satın aldığımız ticari bir işlemden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifademin alınması gündeme gelmiştir. Emniyet birimlerimiz tarafından konu tarafımıza intikal ettirildikten sonra ifade vermek üzere vakit geçirmeksizin İstanbul’a hareket ettim. İstanbul’da söz konusu işlemle ilgili olarak poliste gerekli ifade verdim. Telif hakkını elinde bulunduran şirketin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY kapsamında soruşturulan bir şirket olduğunu ben de sonradan öğrendim. Kaldı ki, bizim telif hakkını aldığımız 2010 yılında böyle bir durum söz konusu değildi. Sonuçta, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemlerimiz tamamlandıktan sonra savcılık makamına bile çıkarılmadan savcının kararıyla serbest bırakıldım" diye konuştu.
Şirketinin bünyesinde bin 750 kişiyi istihdam ettiğini, Türkiye genelinde 2 bin bayi ile faaliyet gösterdiğini belirten Katrancı, yıllık 300 milyon dolarlık ticaret ile 90 milyon dolarlık da satış hacmi bulunan bir grup olduklarını ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri dahil, Amerika’dan Japonya’ya kadar 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Katrancı, Türkiye’de üreten, istihdam oluşturan, ülkeye döviz kazandırıp ekonomiye katkı sağlayan bir grup olduğunu savundu. Şirketlerinin her işleminin yasalara uygun bir şekilde yürüttüğünü savunan Katrancı, vatanına ve milletine sevdalı bir anlayışla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.



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