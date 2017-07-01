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01 Temmuz 2017 14:33

FETÖ’den kapatılan yurt yağmalandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında kapatılan yurt yağmalandı.

FETÖ’den kapatılan yurt yağmalandı

01 Temmuz 2017 14:33


Denizli’nin Çivril ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan ve Vakıflar Müdürlüğüne devredilen Kızılcasöğüt Mahallesinde bulunan Ahmet Özel yurdu içindeki eşyalar yağmalandı. Yurt içinde bulunan yatak, televizyon, halı ve mutfak eşyanın çalındığı belirtildi. Yurt binasının alkol kullanan kişiler tarafından kullanıldığı öğrenildi.


Darbe girişiminden sonra Vakıflar Müdürlüğüne devredilen yurdun Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesi için yazı yazdıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özcan "Bu yurdun Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi için gerekli yazışmaları yaptık ama olumlu sonuç alamadık. Bize devredilmiş olsaydı bu binayı öğrenci yurdu olarak kullanacak ve öğrencilerimizi devlet yurdunda ağırlayacaktık. Binanın şuan bulunduğu durum beni de çok üzüyor" dedi.


Yurt binasına el konulmadan önce yurdun deposunda 20 bin tona yakın kömür olduğu belirten vatandaşlar, kapı ve pencereleri kırılan yurttan bir yıldır kömürlerin çalındığını söyledi. Vatandaşlar, "Kışın geceleri buraya gelenler üçer beşer kömürleri çaldılar. Yurdun deposu kömür doluydu ama şuan da az bir kömür kaldı. Bu malzeme ve kömürler devletin malı. Bunlar ihtiyaç olan yerlere gönderilebilirdi" dedi.




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