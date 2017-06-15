FETÖ’den yargılanan eski rektöre avukat ‘Yüreklitürk’ sorusu

Avukat Bekir Çapar, eski rektöre Avukat Bekir Çapar, eski rektör Bağcı’ya, 10 Mayıs’ta trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı’nın ölümünden sonra sosyal medya hesabı üzerinden nefret içerikli paylaşım yaptığı için tutuklanan Avukat Rabia Yüreklitürk’e yönelik soru yöneltti.

Davada dün 54 sayfalık savunma yapan PAÜ’nün eski Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’ya avukatlar ve mahkeme heyeti sorular sordu.

FETÖ/PDY’nin Pamukkale Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik açılan davanın ilk duruşması devam ediyor. EGS Kültür ve Kongre Merkezi yanında bulunan fuar kompleksi bünyesinde yer alan salonda yeni açılan 5’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) eski rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’nın dün alınan savunmasının ardından, sanık avukatları ve mahkeme heyeti sorular sordu. 73’ü tutuklu olmak üzere toplam 115 sanık hakim karşısına çıkarıldığı davada, Bağcı’nın örgütün üniversitedeki yapılanmasına izin vermek suçlamasıyla yargılanıyor. Önce itirafçı konumunda olan Bağcı, mahkemedeki savunmasında itirafçı olmadığını söylemesi üzerine ve emniyetteki ifadesinin geçerli olmadığını ileri süren Bağcı’ya sanık avukatları çeşitli soruları yöneltti.

İddianamede FETÖ/PDY kapsamında yargılanan birçok sanığın isimin veren Bağcı, mahkemede, “itirafçı değilim” demesi ve ifade değiştirmesi, sanık avukatlarını kızdırdı.

Rektörün 17/25 Aralık sonrasında somut delile dayanmadan görevden almaların olduğunu ileri süren ve Kadir A., Sebahat Y.A. ve Mustafa G.’nin müdafiliğini Avukatı Halil Sarı, eski rektöre seslenerek: "Top çeviriyorsun sorulara net cevap vermiyorsun. İki üç kişinin getirdiği bilgilere dayanarak akademik personeli görevden alıyorsun, savcılık ifadende FETÖ’cü olarak suçluyorsun. Oysa sizin Denizli imamı Murat hoca lakaplı Mehmet Boz ile fotoğraflarınız var" dedi. Bunun üzerine Bağcı,"Şu an sanık olarak ifade veriyorum. Görevden almalar ise bana gelen isimleri ilgili birimlerden teyit ettikten sonra olmuştur. Mahkemedeki savunmam geçerlidir. 09.08.2016’da savcılığa verdiğim dilekçe de geçerlidir " diye yanıt verdi. Bunun üzerine Avukat Sarı, “Net bir soru sordum ama yanıt alamadım, sayın rektör top çeviriyor” dedi. Soru üzerine diğer avukatlar da eski rektöre tepki gösterdi.

Eski rektöre yönelik sorularına devam eden avukatlardan Mehmet Altıntaş, “Hüseyin Bağcı’nın Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanıp yararlanmaması konusuna farklı bir yorum getirdi. Savcılıkta kendisine suçlamalar yöneltilince oradan kurtulmak için itirafçı bir şekilde ifade vermiştir. Ancak serbest bırakıldıktan sonra normal sanık şeklinde ifade vermek için dilekçe vermiştir. Bunun nedeni de bir an önce eve gitmek istemesidir” diye belirtti.

Duruşmada avukatlardan bazıları, Bağcı’ya, örgüt veya cemaat tarafından yazılı bir emir gelip gelmediğini sordu. Bağcı, “Dünkü savunmamda bunları detaylı bir şekilde açıklamıştım” diye cevap verdi.

Eski rektöre Başsavcı hakkında sosyal medyada hakaret eden Yüreklitürk sorusu

Avukat Bekir Çapar, eski rektör Bağcı’ya, 10 Mayıs’ta trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı’nın ölümünden sonra sosyal medya hesabı üzerinden nefret içerikli paylaşım yaptığı için tutuklanan Avukat Rabia Yüreklitürk’e yönelik soru yöneltti.

Üniversitenin 4 tane avukatı olduğu halde, rahmetli savcıya hakaret eden Rabia Yüreklitürk’e neden vekalet verildiğini ve neden bunun üniversitenin şahsi yetkilisi olarak gösterildiğini sordu. Bunun görevi kötüye kullanmak olup olmadığını, suç teşkil edilip edilmediğini soran Çapar, “O şahıs İzmir’de yargılanıyor, siz örgüt üyesi iddialarıyla burada yargılanıyorsunuz” dedi.

Kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Bağcı,"Rabia Yüreklitürk’ü üniversitedeki görevimdeki görevimden kaynaklı hakaret davalarına takip etmesi için onu görevlendirmiştim. Onun ücretini de ben ödüyordum" yanıtını verdi.