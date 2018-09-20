Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi yaklaşık 50 hastaya hizmet veriyor

Denizli Tavas Devlet Hastanesi'nde 2016 Aralık ayında hizmete açılan, özellikle yaşlı hastaların yol yükünü de ortadan kaldıran fiziksel ve fonksiyonel bozuklukları olan ya da felçli, engelli hastaların tedavi gördüğü alabildiği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, günde ortalama 48 hastaya tedavi sağlıyor.

Açıldığı tarihten itibaren giderek artan hasta kapasitesi ile günlük ortalama 48 hastaya hizmet sunan Ünite, uzman hekim, 2 fizyoterapist, 1 fizik tedavi teknikeri, 2 hemşire ve 1 tıbbi sekreterden oluşan ekiple fizik tedavi hizmetini yürütüyor. Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı aynı zamanda ünitenin sorumlu hekimi Dr. Tuğba İkiz Kaymaz, merkeze hizmet potansiyelinin her geçen gün arttığını söyledi. Kaymaz, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsar. Fizik tedavi, vücuda dışarıdan uygulanan sıcak, soğuk uygulamalar, elektrik akımları, masaj ve egzersiz ile ağrıyı kesmeye yönelik uygulamaları içeren ve kas iskelet sistemi hastalıklarında ya da yararlanmalarında uygulanan ilaç dışı bir tedavi şeklidir. Ağızdan verilen tedavilere ek olarak ya da tek başına uygulanabilir. Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir. Ünitemizde; romatizmal hastalıklar, ortopedik hastalıklar, spor yaralanmaları, nörolojik hastalıklar, kas ve sinir hastalıkları, el cerrahisi sonrası rahatsızlıklar, fizik tedavi programına alınmaktadır. Ünitemizde 1 elektroterapi odası içerisinde 4 adet tedavi kabini ve 2 adet rehabilitasyon ünitesi içerisinde 5 tedavi kabini bulunmakta olup günde ortalama 48 hasta tedavi edilmektedir” dedi.