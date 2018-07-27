Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 14:12

Fransa’dan tatile geldi, torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Tatil için Fransa’dan Denizli’ye gelen 62 yaşındaki adam, 16 yaşındaki torunun odasında yakaladığı genci tüfekle vurarak öldürdü.

Fransa’dan tatile geldi, torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

27 Temmuz 2018 14:12


Edinilen bilgiye göre olay Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ali Y., (62) ailesi ile birlikte yaz tatilini geçirmek için memleketleri Çıtak Mahallesi’ne geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde yaşanan olayda, dede Mehmet Ali Y., sabah uyandığında torunu D.T.’nin (16) bulunduğu odadan sesler geldiğini duydu. Ardından odaya giren dede, torunu ile birlikte İsmet K.’yı (20) gördü. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Ali Y., evde bulunan av tüfeğiyle İsmet K.’ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İsmet K’nin vücuduna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan İsmet K. çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan İsmet K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayın ardından Mehmet Ali Y., jandarma ekipleri tarafından cinayeti işlediği öne sürülen tüfekle birlikte gözaltına alındı. Gurbetçi Mehmet Ali Y.’nin, Fransa’da bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve her yaz memleketi Çıtak Mahallesi’ne geldiği öğrenildi.


Olayda hayatını kaybeden İsmet K.’nın ise ilçedeki sanayi sitesinde tamirci olarak çalıştığı kaydedildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü devam ediyor. Mehmet Ali Y.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç