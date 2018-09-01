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01 Eylül 2018 15:44

Freni boşalan traktör şarampole devrildi: 1 öldü, 1 yaralı

Denizli’de freni boşalan bir traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Freni boşalan traktör şarampole devrildi: 1 öldü, 1 yaralı

01 Eylül 2018 15:44


Kaza, Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Gezmez idaresindeki 20 NC 125 plakalı traktör iddialara göre, Kınacı mevkine geldiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktör kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ardından da devrildi. Kazada arkasındaki römorkörüyle birlikte devrilen traktörde bulunan Ayşe Gezmez (59) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Gezmez ise yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı Gezmez’e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından Ayşe Gezmez’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla olay yerinden kaldırılarak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




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