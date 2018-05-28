Toplam 92 takımın katıldığı 2018 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası 24-27 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. Denizli’yi temsil eden Horozkentspor önce çeyrek finalde Kayseri temsilcisini 3-2 yenerek yarı finale gösterme başarısı gösterdi. Yarı finalde Ankara Fomget Gençlik karşısında 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Horozkentspor geçtiğimiz Pazar günü finalde İzmir temsilcisi Konak Belediye ile karşılaştı.

Final maçına iyi başlayan Konak Belediye Spor ilk 15 dakikada skoru 2-0 yaptı. Bu dakikadan sonra kendine gelen Horozkentspor ilk yarıda bir gol bularak farkı bire indirdi. Maçın bitimine dakikalar kala gelen beraberlik golüyle psikolojik üstünlüğü yakalayan Horozkentspor maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca geçilen penaltı atışlarında 5-3 kazanan Denizli temsilcisi Türkiye şampiyonu oldu.

Güçlü rakiplerin arasından şampiyon olmayı başaran Horozkentsporda Antrenörler Ahmet Özeren ve Hasan Hüseyin Tavlı, Türkiye Şampiyonluğunu Denizli’ye armağan etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu şampiyonluk kupasını Denizli’ye kazandıran Horozkentspor Kulübü Başkanı Kamil Karabuğa’yı arayıp tebrik etti.