Gaziler tören için şehit selasının bitmesini bekledi

Selanın bitmesi ile birlikte Vali Hasan Karahan’ın talimatıyla Gaziler Günü anma töreni başladı.

Denizli Valiliği önünde düzenlenen Gaziler Haftası çelenk sunma törenine, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve yakınları katıldı.

Törenin başlaması anında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan’ın cenaze selası okunmaya başlandı. Tören Vali Hasan Karahan’ın talimatı ile bekletilerek sela dinlendi. Selanın ardından başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, Gaziler Günü’nün gururunu yaşadıklarını belirterek, "19 Eylül, aziz vatanımız için canını hiçe saymış gazilerimizin onur günüdür. Şehitlerimiz arasında ayrımcılık yapılmaması en büyük dileğimizdir. Vatanımızın huzurlu geleceği adına dayanışmamızı her zaman ayakta tutmamız gerekiyor. Şehitler ve gaziler bu toplumun ortak değeridir. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, kahraman askerlerimiz, emniyet güçlerimiz ve milletimiz canı pahasına vatanımıza sahip çıkmıştır. Şehitlik ve gazilik mukaddes kavramlardır. Gazi, Türk kahramanlığının, Türk vatanseverliğinin, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Şehitler ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Gazi, şehitlerin can yoldaşı, bu destanları yazan kahramanın adıdır" dedi.

Törenin ardından ise Vali Hasan Karahan ve diğer protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ederek gaziler, gazi yakınları ve şehit yakınlarıyla görüştü.