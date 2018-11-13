GEKA destekli “21. Yüzyılı Kodluyoruz” projesinde uygulamaya geçildi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kabul gören “21. Yüzyılı Kodluyoruz” adlı projesi farklı branşlardan ve seviyelerden 120 öğretmene kodlama ve robotik kodlama eğitimlerine başlandı.

Merkezefendi Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesinde okul öncesi öğretmenlere yönelik başlayan kursu İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ziyaret etti. Ziyaretin ardından 21. Yüzyılı Kodluyoruz projesi hakkında açıklamalarda bulunan Oğuz, projede eğitim çalışmalarına başlandığını kaydetti. Oğuz, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bölgemizdeki eğitim kalitesinin artması ve kurumsal kapasitemizin geliştirilmesi açısından dünya ile rekabet edebileceğimiz alanlardaki eksikliğimizin giderilmesi için bu projeyi yürütmek bu konuda atılmış önemli bir adım olacaktır. Proje kapsamında alanında uzman kişilerden, 20 okul öncesi, 20 ilkokul, 20 ortaokul, 20 lise ve 40 bilişim teknolojileri öğretmeni eğitim almaya başladı. Denizli'nin her ilçesinden seçilen olan temsilci öğretmenlerimiz, eğitim sonrasında kendi okullarındaki ve ilçelerindeki öğretmenleri bilgilendirecekler. Verilecek olan bu eğitim ile 21. yüzyıl becerilerinden olan ve Endüstri 4.0 devrimiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel istihdamına katkıda bulunmak ve TR32 bölgesinin is gücü, eğitim ve teknolojik açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir” dedi.