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14 Ağustos 2018 15:01

GEKA, İŞKUR’un Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi’ne destek verecek

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile Denizli Çalışma ve İş Kurumu arasında teknik destek almaya hak kazanan“Uygulamalı Erasmus+ Ka1 ve Ka2 Proje Yazma Eğitimi” projesi için sözleşme imzalandı.

GEKA, İŞKUR’un Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi’ne destek verecek

14 Ağustos 2018 15:01


Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde teknik destek alamaya bölgedeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirmesi süreci sonucunda Denizli İŞKUR’un “Uygulamalı Erasmus+ Ka1 ve Ka2 Proje Yazma Eğitimi” konulu eğitim projesi, teknik destek almaya hak kazandı. Proje ile ilgili sözleşme Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile GEKA arasında imzalandı.


Proje kapsamında eğitim alan İŞKUR personelinin Avrupa Birliği’nin (AB) sağlamış olduğu destekler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak fikirlerin projeye dönüştürülmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. İŞKUR personelinin proje yazma kültürünün geliştirilmesi, nitelikli proje hazırlama ve sunma kapasitelerinin arttırılması amaçlanıyor. Verilecek olan eğitimle ulusal ve uluslararası nitelikte proje üretebilen personeller ile kurumun daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunması sağlanacaktır. Projelere dahil olundukça kurum olarak hizmet verdiğimiz işsizlere, işverenlere ve öğrencilere yeni beceri ve istihdama dair yollar oluşturulacak.




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