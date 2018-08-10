GEKA’da Fizibilite Etüdü projesi için imzalar atıldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonu’nda AYTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın katıldığı törende Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, “Vakıf Üniversitesi Fizibilite Raporu Projesi”ni imzaladı. Aydın Vakıf Üniversitesi projesinin fizibilite çalışmasının desteklenmesi konusunda değerlendirme yapan Akdoğan, kalkınma ajanslarının fizibilite desteği başlığı altında bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak planlamayı ortaya koyan fizibilite çalışmalarına destekler verdiğini söyledi. Projenin küçük bütçelerle büyük işlerin gerçekleşmesine vesile olacağını vurgulayarak, projenin bölgemiz ve Aydın için hayırlı olmasını diledi.

Ülken: Tüm Aydın’ın destek vermesi gerekiyor”

AYTO olarak Aydın’ın bir hayalini daha gerçekleştirmek için ilk adımı attıklarını ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Aydın’ı bir adım daha ileriye taşıyacak vakıf üniversitesine tüm Aydın’ın destek vermesi gerektiğini belirtti. Ülken ayrıca, proje kapsamında Aydın’ın ihtiyacı olan üniversite yatırımı ve hitap edebileceği alanlar tespit edilerek, ilin çekeceği yatırımın planlaması sağlanarak ve ile ait sorunlar ve kalkınma hedefleri için alternatif çözüm önerilerinin ve projelerinin önünün açılacağını sözlerine ekledi.

Bircan: “Aydın üniversite iklimi itibariyle çok kıymetli bir il”

AYTO’nun, Adnan Menderes Üniversitesi’ni (ADÜ) önemseyerek bu sürece dâhil etmesini memnuniyetle karşıladığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, “Aydın’a vakıf üniversitesi kurulması gerektiğini uzun zamandır dile getiriyordum. AYTO’nun vakıf üniversitesi kurma düşüncesini şahsım ve kurumum adına sonuna kadar destekliyorum. Bu konuda AYTO’nun yanındayız. Aydın üniversite iklimi itibariyle çok kıymetli bir il. Kurulacak vakıf üniversitesinin Aydın’a, yöreye katkısı üst düzeyde olacaktır” dedi.