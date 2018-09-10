Genç basketçi, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen ve A Bayanlar Milli Takım'a seçilen Meryem Tan, İtalya'nın Udine kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na gidiyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan Pamukkale Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Meryem Tan, bir kez daha milli takıma seçildi. Başarılı sporcu geçtiğimiz Temmuz ayında, milli takım kampına davet edilmiş ve İtalya'daki Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına katılmıştı. 3 sezondur Tekerlekli Sandalye Basketbol A Ligi'nde mücadele eden Pamukkale Belediyespor'un kadrosunda bulunan başarılı sporcu 17 sporcu arasında yer alarak, hem Pamukkale hem de Denizli adına gurur kaynağı olmaya devam ediyor. 12-16 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Udine şehrinde yapılacak olan Tekerlekli Sandalye B Division Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Bayanlar Milli Takımı ülkemizi temsil edecek.

“Gençlerimizin başarısı bizleri gururlandırıyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Avrupa Şampiyonası'na katılarak ülkemizi İtalya'da temsil edecek olan Tekerlekli Sandalye Basketbol A Bayanlar Milli Takım oyuncularına başarılar dileyerek, “Milli Takım'da Pamukkale Belediyesi Spor Kulübü oyuncularından birinin de olması bizleri ayrıca mutlu ediyor.

Gençlerimizin spor alanında başarılı sonuçlar elde etmesi daha gurur verici. Belediye olarak, spor kulübümüz bünyesinde kurduğumuz Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın engelli vatandaşlarımıza umut verdiğini, güç verdiğini görüyoruz. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu anlamda da ayrıca gururluyuz. Sporcumuz Meryem Tan, takımımızla çalışmaya başladığından bu yana başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Kendisinin başarılarının devamını diliyorum. Hedefimiz milli takıma giden sporcu sayımızı artırmak olacak” dedi.