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Genç Çiftçilere Destek

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde genç çiftçilere arıcılık malzemeleri düzenlenen törenle verildi.

Denizli'nin Çivril İlçesi'nde genç çiftçilere arıcılık malzemeleri düzenlenen törenle verildi.


Çivril'de, “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında çiftçilere destek verildi. 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında arıcılık, mantarcılık ve örtü altı seracılık projeleri kapsamında 11 projede hibe almaya hak kazanan genç çiftçilere 30 bin Lira ve malzeme desteği almaya hak kazanan genç arıcılara malzeme destekleri teslim edildi.


Törende Tarım ve Orman Çivril ilçe Müdürü Ahmet Kocakaplan, arıcılık projesinden faydalanan genç çiftçilere arı ve arıcılık malzemelerinin teslim edildiğini söyledi.


Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüğü binasında yapılan dağıtım törenine Denizli Tarım ve Orman il Müdür yardımcısı Necdet Demir, Çivril Tarım ve Orman ilçe Müdürü Ahmet Kocakaplan, Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak, Çivril Ziraat odası Başkanı Mehmet Özkul ile Belediye Başkanı Gürcan Güven ve hibe desteği alan çiftçiler katıldı.

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