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27 Ağustos 2018 13:50

Genç kız nişanlanacağı akşam hayatını kaybetti

Denizli’de mide kanseri nedeniyle tedavi gören genç kız, geçtiğimiz Cumartesi günü akşamı nişan töreni öncesi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Genç kız nişanlanacağı akşam hayatını kaybetti

27 Ağustos 2018 13:50

Yaşamını yitiren genç kızın gelinliği ise tabutu ve mezarına serildi.


Pamukkale Üniversitesinde matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören İnci Dumrul’un (21) ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Üniversitede 4. sınıfta okuyan İnci Dumrul, uzman çavuş olan sözlüsü A.K.G. ile nişanlanacağı gün olan 25 Ağustos Pazar günü sabah hayata gözlerini yumdu. Öldüğü günün akşamında nişanlanacağı öğrenilen ve bütün nişan hazırlıkları tamamlanan Dumrul, nişanlısıyla yüzüklerini takamadan hayatını kaybetti. Uzun zamandan bu yanan mide kanseri tedavisi gören ve 2 Eylül’de nişan tarihi belirleyen çift, Dumrul’un kendisini iyi hissetmemesinden dolayı nişan tarihini bir hafta öncesine aldıkları belirtildi. Ancak tüm bu çabalara rağmen çift nişanlanamadan genç kız hayata veda etti.



Nişanda giyeceği kırmızı abiye tabutuna ve mezarına örtü oldu


Hayatına doyamadan ölen genç kız için Honaz’ın Kızılyer Mahallesi’nden cenaze töreni düzenlendi. Dumrul, nişanlanacağı günün sabahında önceki yıllarda 32 yaşında ölen amcasının yanında toprağa verildi. Genç kızın nişanda giyeceği kırmızı abiyesi ve gelinliği tabutunun üzerine ve mezarının üstüne örtüldü. İnci Dumrul’un, ortaokul yıllarından itibaren matematik alanında okul ve Denizli birincilikleri olduğu ve PAÜ’de de matematik bölümünün başarılı öğrencilerinden birisi olduğu öğrenildi.


Genç kızın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.




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