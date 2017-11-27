Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 09:23

Gençlerin kavgasını büyümeden polis önledi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki belediye otoparkı yanında iki kişinin tartışması kavgaya dönüştü.

Gençlerin kavgasını büyümeden polis önledi

27 Kasım 2017 09:23

Polisin müdahale ettiği kavga büyümeden önlenirken, gençlerin kavgası kameraya yansıdı.


Denizli’nin 15 Temmuz Çınar Meydanı Meserret Sokak girişinde 2 genç arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Meserret Sokak’ta oturan ve izinli olduğu öğrenilen Denizli Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, çığlık sesleri üzerine olaya müdahale etti. Sokak ortasında tekmeli, tokatlı birbirine vuran 2 genci ayıran polis, olayı büyümeden önledi.


Vatandaşların şaşkın bakışlarla kavgayı izlediği anda gençlerin arasına girerek ayıran polis memuru bir gencin üzerinden çıkan bıçağa da el koydu. Kavgaya karışan gençleri sakinleştiren polis memuru, olay yerine çağrılan polis ekiplerine gençleri teslim etti. Kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç