Gençlerin kavgasını büyümeden polis önledi

Polisin müdahale ettiği kavga büyümeden önlenirken, gençlerin kavgası kameraya yansıdı.

Denizli’nin 15 Temmuz Çınar Meydanı Meserret Sokak girişinde 2 genç arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Meserret Sokak’ta oturan ve izinli olduğu öğrenilen Denizli Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, çığlık sesleri üzerine olaya müdahale etti. Sokak ortasında tekmeli, tokatlı birbirine vuran 2 genci ayıran polis, olayı büyümeden önledi.

Vatandaşların şaşkın bakışlarla kavgayı izlediği anda gençlerin arasına girerek ayıran polis memuru bir gencin üzerinden çıkan bıçağa da el koydu. Kavgaya karışan gençleri sakinleştiren polis memuru, olay yerine çağrılan polis ekiplerine gençleri teslim etti. Kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.