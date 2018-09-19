Gençlerin tehlikeli oyunu

Denizli’de halk otobüslerinin arkasına yapışarak paten kayan gençler trafikte hayatlarını tehlikeye atıyor.
Denizli'de halk otobüslerinin arkasına yapışarak paten kayan gençler trafikte hayatlarını tehlikeye atıyor.
Denizli'de trafikte belediyeye ait otobüslerin arkasına yapışarak ayaklarındaki patenlerle trafikteki tehlikeli hareketlerden yapan gençler, işledikleri suça aldırış etmeden ayaklarındaki patenlerle otobüs arkasından ilerliyor. Vatandaşlar, kameraya çekip sosyal medyada paylaştığı görüntülerin acı bir olay yaşanmadan sona ermesini istiyor.