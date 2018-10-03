Gençlik spor yeni sezona hazır

İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, ilçe müdürlerinden Denizli'de sporla tanışmayan, gençlik faaliyetlerinden bihaber tek bir genç bile kalmamasını istedi.

Denizli'de gençlere yönelik projeler ve sportif faaliyetler yürüten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Her öğretim döneminin başında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği Okul Sporları için hazırlıklar başladı. Tertip Komitelerinin kurulmasıyla başlayacak süreç, başvurular ve fikstür çekimiyle start alacak. Kasım ayının ilk haftası başlayacak yarışmalar 34 branşta Mayıs ayına kadar sürerken, kulüp yarışmaları için ise federasyonların 2018-2019 faaliyet programlarını hazırlamasıyla takvime bağlanacak. İlçe müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan İbanoğlu, yaptıkları işin önemini hatırlatarak gençleri mutlaka sporla ve Gençlik Merkezinin faaliyetleriyle tanıştırmalarını istedi. Var olan spor kültürünü daha ileriye taşıyıp hedefleri doğrultusunda gece gündüz çalışmaları gerektiğini aktaran İbanoğlu, spora bu denli yatırımların yapıldığı bir ülkede, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmenin sorumluluğunu hissetmeleri gerektiğini vurguladı.