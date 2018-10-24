Gençlik spordan 29 Ekim satranç turnuvası

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TSF İl Temsilciliğinin organize ettiği 29 Ekim Satranç Turnuvası özel bir alışveriş merkezinde yapıldı. 20-21 Ekim'de satranç severleri buluşturan turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 gün süren turnuvaya TSF As Başkanı Halil Hilmi Darı da katılırken turnuvanın hakemliğini Ömer Öztürk yaptı. Turnuvada müsabakalar İsviçre sistemi 5 tur üzerinden oynandı. Oyun zaman temposunun 45 dakika artı 30 dakika olduğu turnuvada, heyecanlı ve çekişmeli müsabakalar seyir zevkini artırdı. Kıyasıya mücadelelerin sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları yapılan ödül töreniyle takdim edildi.

Turnuvada 8 yaş altı kategorisinde, 1'inci Ali Kaan Genç olurken, 2'inci Ege Çoban, 3'ünce ise Çağan Mir Özırmak oldu.

10 yaş altı kategorisinde derece giren isimler ise, 1'inci Deniz Örez, 2'nci Ediz Tan Aytan, 3'üncü Ahmed Ayberk Aytan şeklinde yer aldı.

Turnuvanın 14 yaş altı kategorisinde ise, 1'inci Sercan Veli Egeli, 2'inci Yiğit Sarp Çallıoğlu, 3'üncü ise Enis Örez Oldu.