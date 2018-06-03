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03 Haziran 2018 23:31

Gıda zehirlenmesi geçiren askerlerden 60’ı taburcu oldu

Denizli’de dün gıda zehirlenmesi geçiren 62 askerden 60’ı tedavilerinin ardından taburcu olurken, 2’sinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Gıda zehirlenmesi geçiren askerlerden 60’ı taburcu oldu

03 Haziran 2018 23:31


Denizli Tugay Komutanlığında geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda vatani görevini yapan askerlerden 62’si öğlen karavanasında çıkan yemekten yedikten sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile tugay revirine başvurmuş, askerlerin yapılan kontrollerinde zehirlendikleri tespit edilmişti. Ardından askerlerden 26 tanesi belli zaman aralıkları ile gün içerisinde Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilirken, 36’sı ise tugay revirinde müşahede altına alınmışlardı.


Askerlerin 60’ı tedavilerinin ardından bugün akşam saatlerinde taburcu oldu. 2 askerin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.




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