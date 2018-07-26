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26 Temmuz 2018 16:08

Girdikleri ev ve iş yerleri soyan 2 şahıs tutuklandı

Denizli’de 5 mahallede girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 2 hırsızlık zanlısı polis tarafından yakalandı.

Girdikleri ev ve iş yerleri soyan 2 şahıs tutuklandı

26 Temmuz 2018 16:08

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine yollandı.


Kentte Temmuz ayı içerisinde Altıntop, Değirmenönü, 15 Mayıs, Yeni Mahalle ve İlbade Mahallelerinde 9 ayrı işyerinden ve evden meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri başlattıkları soruşturma kapsamında zanlılara ulaşarak gözaltına aldı. Polis, M.Ş. ve H.A., isimli şahısları çalmış oldukları ve çoğunluğu cep telefonlarından oluşan malzemeler ile birlikte yakaladı. Şahıslarla birlikte ele geçirilen ve çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler sahiplerine iade edildiler.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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