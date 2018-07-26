Girdikleri ev ve iş yerleri soyan 2 şahıs tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine yollandı.

Kentte Temmuz ayı içerisinde Altıntop, Değirmenönü, 15 Mayıs, Yeni Mahalle ve İlbade Mahallelerinde 9 ayrı işyerinden ve evden meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri başlattıkları soruşturma kapsamında zanlılara ulaşarak gözaltına aldı. Polis, M.Ş. ve H.A., isimli şahısları çalmış oldukları ve çoğunluğu cep telefonlarından oluşan malzemeler ile birlikte yakaladı. Şahıslarla birlikte ele geçirilen ve çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler sahiplerine iade edildiler.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.