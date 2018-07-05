Girişimcilik kursunda başarılı olanlara sertifikaları verildi

Denizli’de Merkezefendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli, eski hükümlü, eşi cezaevinde olan veya eşinden boşanmış, kadın konuk evinden ayrılmış, sosyal yardımlardan faydalanan ve hayata tutunmaya çalışan kişilere kendi işlerine sahip olabilmeleri için düzenlenen girişimcilik kursunda başarılı olanlara sertifikaları Vali Hasan Karahan’ın da katıldığı törenle verildi.

Törende konuşan Vali Karahan, “Güzel bir projeyi İŞKUR, KOSGEB ve Merkezefendi Kaymakamlığımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Devletimiz sizlere bir anahtar veriyor, bir imkân sağlıyor. Tabii bunu kullanacak olan sizlerin gayreti ve bundan sonraki azmi ve kararlılığıdır. Bu girişimcilik kursunu bitirip sertifikayı almaya hak kazanan arkadaşlarımız işin önemli bir kısmını tamamladı. Bundan sonra vakıflarımızın, İŞKUR’un ve KOSGEB’in sağladığı destekle inşallah hayatınızı kendi kazancınızla, kendi gayretlerinizle devam ettireceksiniz. Hem kendiniz ekmek yiyeceksiniz hem de belki istihdam sağlayarak başkalarının rızkına da vesile olacaksınız. Merkezefendi Kaymakamımız başta olmak üzere emeği geçen İl Müdürlerimiz ve personellerimizi de kutluyorum. İnşallah örnek bir proje olacak. Türkiye çapında da ilk defa uygulanan bir proje olması açısından da önemli bir proje. İnşallah ardı da gelir. Şimdiden hayırlı olsun. Allah’ım güzel bereketli kazançlar versin diyerek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.