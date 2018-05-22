Göğsünden 3 kilogramlık kitle çıkarıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş, 13 yaşındaki erkek hastadan, 20 santimetre boyutunda ve 3 kilogram ağırlığında bir kitle çıkarıldığını söyledi.

Ameliyat ile ilgili bilgi veren Aydoğmuş, "13 yaşındaki erkek hastanın göğsünden yaklaşık 3 kilogram ağırlığında, 20 santimetre boyutunda dev bir kitle çıkarıldı. Kitle, sol akciğerin tamamen fonksiyon dışı kalmasına yol açmasının yanında kalbe ve diğer hayati organlara ciddi bir baskı oluşturuyordu. Çabuk yorulma şikayetiyle başvurduğu hastanedeki tetkikleri sonucunda göğüs kafesinin içinde dev bir kitle tespit edildi. Orada ameliyata bağlı ölüm riskinin yüksek olduğu söylenince, hastanın anne ve babası çocuğu kliniğimize getirdiler. Hastadan çıkartılan dev tümör patolojik incelemeler sonucunda, gerçekte iyi huylu bir tümör olan teratom tanısını aldı. Diğer organlara sıçramayan ve onları tamamen istila etmeyen bir tümördü. Ama uzun süre belirti vermemesi ve belirtilerin önemsenmemesi sonucu hastanın tümörü bir göğüs kafesini tamamen doldurup diğer göğüs kafesine taşmıştı. Yaptığımız tetkikler sonucunda hasta için tek şansın kitlenin tamamen çıkarılması olduğuna karar verdik. Eğer artık parça bıraksaydık hastalık yineleyebilir ve çeşitli sorunlara yol açabilirdi. Geç kalınmış tanıya rağmen ekibimizce tamamıyla çıkarılması başarıldı ve hasta yeniden sağlığına kavuştu. İlerleyen tıbbi cihazlar ve hastanemizdeki yoğun bakım olanakları bu tür ilerlemiş tümörlere müdahale imkanı sağlamaktadır" dedi.

Doç. Dr. Aydoğmuş göğüs içi tümörlerin çocukluk yaş gurubunda nadir olduğunu, bu nedenle bazen belirtiler ağırlaşmadan tanı konulamadığını ve nefes darlığı, çabuk yorulma, göğüs ağrısı gibi belirtilerin ciddiye alınmasının faydalarını belirterek bir uzmana gidilmesi gerektiğini bildirdi.