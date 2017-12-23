Gökhan Türkmen yardım defilesinde sahne aldı

Cafer Sadık Abalıoğlu Kültür ve Eğitim Vakfı Salonu’nda, düzenlenen ve gelirinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören kanserli çocuklara yaşam ünitesi alımı için kullanılacak defileye Denizlililer yoğun ilgi gösterdi.

Defile öncesi sahneye çıkan sanatçı Gökhan Türkmen genç hayranları ile buluştu. Daha sonra 32 yeni tasarımdan oluşan kıyafetler, 15 manken tarafından defileyle tanıtıldı. Mankenlerin podyumda sergilediği özel tasarım kıyafetler büyük beğeni topladı. Defile sonrası ise toplam değeri 30 bin TL olan 4 yaşam ünitesi için gelir toplandığı öğrenildi.