Görenleri dehşete düşüren trafik kazası güvenlik kamerasında

Kazada otomobilin çarptığı adam metrelerce havaya kalkarken, adamın elindeki çuvalda patlayarak içerisindeki un etrafa saçılıyor.

Kaza Kale-Muğla Karayolu üzerinde Ortatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan dehşet verici kazanın şöyle gerçekleştiği görülüyor:

Mehmet Ali Meydan (57) isimli bir kişi Ortatepe Mahallesi’nde orman deposu diye adlandırılan yerde yeşil renkteki bir otomobilden iniyor. Ardından Meydan, otomobilin bagajındaki un çuvalıyla birkaç malzemeyi indirerek yolun kenarında yolun karşısına geçmek için beklemeye başlıyor. Meydan daha sonra el işareti ile kendisini getiren otomobile teşekkür ediyor ve otomobil olay yerinden hareket ederek uzaklaşıyor. Ardından birkaç saniye daha bekleyen Meydan, un çuvalını omzuna alıp diğer eline de poşet alarak karşıya geçmek için hareket ediyor ve koşar adımlara karşıya geçmeye başlıyor. Meydan’a tam karşıya geçtiği sırada hızla gelen Durmuş M. yönetimindeki 09 EE 062 plakalı otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükseğe fırlayan Meydan, ardından kendisine çarpan ve plakası henüz alınmayan otomobille kameraların görüş açısından çıkarak gözlerden kayboluyor. Çarpmanın etkisiyle Meydan’ın elindeki çuvalda patlayarak içerisindeki un etrafa saçılıyor.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan Meydan’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.