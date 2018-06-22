Görme engelliler için konuşan baston geliştirdi

Denizli PAÜ Teknokent’te faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Ahmet Nuri Deniz, arkadaşı Serkan Erol’un babasının 49 yaşında gözlerini kaybetmesi nedeniyle, arkadaşıyla birlikte engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak, gitmek istedikleri yere güvenli bir şekilde ulaşmak ve görme engellerin en büyük sorunlarından olan merdiven ve kaldırım gibi engellerin olumsuz etkisini en aza indirebilmek için konuşan baston geliştirdi. 12 ayrı dilde konuşabilen baston, önüne çıkan her türlü engel karışışında kullanıcısını sesli komutla uyarıyor. Baston üzerindeki üç farklı sensör sayesinde görme engelliler aşağıdan, karşıdan ve yukarıdan gelebilecek cisimleri tanıyabiliyor. Baston, merdivenle karşılaştığında; “basamak”, önünde herhangi bir cisimle karşılaştığında; “önünde”, ağaç dalları gibi yukarıdan gelebilecek cisimler için; “üstünde” gibi sesli komut verip kullanıcısını uyarıyor.

Baston hakkında bilgi veren proje sahiplerinden Ahmet Nuri Deniz, "Projemiz görme engelliler için konuşan baston. Projemizin çıkış nedeni, ortağım Serkan Erol’un babası görme engelli. Kendisi babasına ve diğer görme engellilere faydalı olabilmek için bu projeye başlamış. Daha sonradan bize geldi ve birlikte Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek istedi. Şuan yaklaşık bir senedir konuşan baston üzerinde beraber çalışıyoruz. Bastonumuz 12 dilde konuşabiliyor, şuanda tüm ayarları yapıldı. Önündeki herhangi bir nesneyi, aşağı doğru basamak ya da merdiveni, bunun haricinde yukarıdaki ağaç dalı, levha ve benzeri engelleri kişi gelmeden önce sesli olarak haber veriyor. Bizim projedeki amacımızı hem insanlara faydalı olabilecek bir Ar-Ge projesinde bulunmak hem de tabi gelir elde etmek" dedi.

"Türkiye’de ve dünyada satışını gerçekleştirmek istiyoruz"

Şu anki hedeflerinin ürünü seri imalata alıp Türkiye’de ve dünyada satışını gerçekleştirmek olduğunu belirten Deniz, "Bu projede yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. İlk başta projenin tasarımı tamamen farklıydı. Görme engelliler okulunun hocalarıyla ve İstanbul’daki görme engelliler dernekleriyle görüşerek, onların fikirlerini alarak projeye zaman içerisinde değiştirdik. Ürünümüz başka bir bastona monta edilebiliyor, bu önemli artılarından. Çünkü normal standart bastonlar, standart ürünler, sabit bir bastona monte edilebiliyor. Ürünümüzde üç tane sensör mevcut bunlardan bir tanesi yukarıdaki ağaç dalı ve benzeri engelleri tanımak üzere ayarlanmış durumda, diğeri tam karşıdan gelecek engelleri algılıyor ve bir tanesi de alttaki engelleri algılıyor. Üç sensör olmasının avantajı, aşağı ya da yukarı yönlü basamağı ayırabiliyoruz, basamak mı çukur mu bunları fark edip daha önceden söyleyebiliyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden çalıştığı için herhangi bir cep telefonu veya tabletle iletişim kurabiliyor, bluetooth üzerinden kulaklığa sesi verebiliyor" diye konuştu.