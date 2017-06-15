Öztürkmenoğlu için memleketi Denizli’nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, gencin babası Ahmet, kardeşi Harun Öztürkmenoğlu ve gencin sevenleri ile mahalle sakinleri katıldı. Öztürkmenoğlu’nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından okunan dualarla mahalle mezarlığına defnedildi. Törende, Öztürkmenoğlu’nun kardeşi Harun, babasını teselli etmeye çalışırken sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Olay

Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla birlikte akşam saatlerinde Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi erkek öğrenci yurduna gitmek üzere yola çıkmıştı. Bağlarbaşı Mahallesi Şahbenderler semti Maden Sokak mevkiine gelen Öztürkmen’in üzerine yolun üst tarafında bulunan yamaçtan henüz bilinmeyen bir nedenle düşen kaya parçaları düşmüştü. Öztürkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.