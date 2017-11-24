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24 Kasım 2017 17:26

Gündüz vakti eve giren kar maskeli gaspçılar, darp ettikleri kadının altın ve telefonunu çaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir eve giren gaspçılar, o sırada evde tek başına olan kadını darp ederek, altın ve cep telefonunu çaldı.

Gündüz vakti eve giren kar maskeli gaspçılar, darp ettikleri kadının altın ve telefonunu çaldı

24 Kasım 2017 17:26

Olayı duyan kadının kocası ise sokak ortasında küfür ederek tepki gösterirken, yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1257 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde evinde tek başına oturan 48 yaşındaki Tülay Y., zil çalınca kapıyı açtı. İddiaya göre kapı açılmadan kendilerini bir firmada görevli olarak tanıtan kar maskeli gaspçılar kadının kapıyı açmasıyla birlikte zorla evin içerisine girdi.


Kadını darp ederek etkisiz hale getiren iki kar maskeli gaspçı, daha sonra evde bulunan altın ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. İki kar maskeli şahıs tarafından darp edilerek yaralanan kadın, komşularından yardım istedi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.


Öte yandan kadının kocası Y.Y. ise sokak ortasında küfürler ederek duruma tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de evde ve sokakta inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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